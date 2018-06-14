2018 Ocak-Haziran dönemi küçükbaş ödemeleri yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2018 Ocak-Haziran dönemi küçükbaş hayvan ödemelerini yaptı.
Üreticilerin hakedişlerini, Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabileceği kaydedildi.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2018 Ocak-Haziran dönemi küçükbaş hayvan ödemelerini yaptı...
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2018 Ocak-Haziran dönemi küçükbaş hayvan ödemelerini yaptı.
Üreticilerin hakedişlerini, Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabileceği kaydedildi.