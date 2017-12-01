2018 yılı basın kartı başvuruları başladı

Komisyondan yapılan açıklamada, gerekli belgeler ile birlikte başvuruların 29 Aralık Cuma gününe kadar 09.30-12.30 saatleri arasında Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Sekreterliği’ne yapılabileceği belirtildi.



Açıklamada, başvuru için gerekli 10 TL’lik ücretin Kooperatif Merkez Bankası’nda bulunan Basın Kartı Komisyonu hesabına yatırılarak, dekontunun başvuruya eklenmesi veya başvuru anında sekretere yapılacak ödemeden alınacak makbuzun başvuruya eklenmesi istendi.



Açıklamada, başvuru için gerekli belgelerin eksik olması halinde değerlendirmeye alınmayacağı da vurgulandı.



Basın Kartı Komisyonu, 2018 Ocak ayı içerisinde toplanıp başvuruları değerlendirecek.

