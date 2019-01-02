2019 Araç ruhsatı çıkarma ve ruhsat yenileme fiyatı ne kadar?

“Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası” kapsamındaki “Motorlu Araçlar Kayıt ve Ruhsat harçları ile Sürüş Ehliyetleri İçin Ödenecek Harçların Yeniden Belirlenmesi Tüzüğü”ne bağlı olarak ruhsat harçları yüzde 28.5 ile yüzde 30 arasında değişen oranlarda artırıldı.

Buna göre, “Motorlu Araç Ruhsat Harçları”nda yer alan özel motorlu araçlar (motorlu üç tekerlekliler ile dış ticaret (düzenleme ve denetim) Yasası uyarınca ithal edilen ve geçici kaydı yapılan araçlar dahil);

Benzinle çalışanlar bir yıllık ücret:

Ağırlığı 1016 kilograma kadar olanlar (1016 kg dahil) 2018’de her bir kg için 0.28 TL ödenirken, 2019’da bu rakam 0.36 oldu.

Ağırlığı 1017-1270 kilogram olanlar (1270 kg dahil) 2018’de her bir kg için 0.49 TL ödenirken, 2019’da bu rakam 0.63 oldu.

Ağırlığı 1271-1524 kilograma kadar olanlar (1524 kg dahil) 2018’de her bir kg için 1.18 TL ödenirken, 2019’da bu rakam 1.53 oldu.

Ağırlığı 1524 kilogramdan yukarı olanlar (1016 kg dahil) 2018’de her bir kg için 1.65 TL ödenirken, 2019’da bu rakam 2.15 TL oldu.

Benzinden başka yakıtla çalışanlar:

Ağırlığı 1016 kilograma kadar olanlar (1016 kg dahil) 2018’de her bir kg için 0.46 TL ödenirken, 2019’da 0.60 TL oldu.

Ağırlığı 1017-1270 kilogram olanlar (1270 kg dahil) 2018’de her bir kg için 0.70 TL ödenirken, 2019’da bu rakam 0.90 TL oldu.

Ağırlığı 1271-1524 kilograma kadar olanlar (1524 kg dahil) 2018’de her bir kg için 1.18 TL ödenirken, 2019’da bu rakam 1.53 TL oldu.

Ağırlığı 1524 kilogramdan yukarı olanlar (1016 kg dahil) 2018’de her bir kg için 1.65 TL ödenirken, 2019’da bu rakam 2.15 oldu.

Benzinden başka yakıtla çalışan motorlu yük araçları, vinçler ve forkliftler 2018’de 1.113 TL öderken, 2019’da 1.447 TL ödeyecek.

Benzin veya benzinden başka yakıtla çalışan, otobüs, ambulans ve motorlu karavanlar 2018’de 1.487 TL öderken, 2019’da 1.933 TL ödeyecek...”