2019'da ilk zam vergi ve harçlara geldi!

Bakanlar Kurulu toplantısında gelir bütçesinde yer alan harçların günümüz koşullarına yönelik düzenlenmesi başlığı altında devletin gelir elde ettiği tüm harçlara yüzde 30 zam yapıldı.

Pul Yasası’ndan evlenme harçlarına, çalışma izinlerine kadar birçok şeye yüzde 30 zam yapıldığı öğrenildi. Devletin harçlara yaptığı yüzde 30 zam geçtiğimiz senelere göre en yüksek zam olarak açıklandı.

Sürüş ehliyetlerine zam

Öğrenci ehliyeti için ödenen 269.90 TL

2019 ‘da 349.90 TL’ye,

Motorlu araç sürüş ehliyetleri için

iki yıllık 269.80 TL ‘den 349.80 TL’ye ;

üç yıllık 364.70 TL’den 469.70 TL’ye ;

beş yıllık 489.50 TL’den 719.50 TL’ye ;

On yıllık 919 TL’den 1194 TL ‘ye ;

yaş nedeni ile tahditli olarak verilen ( 1 yıllık) 184.90 TL’den 239.90 TL’ye yükseldi

Uluslararası sürüş ehliyeti 565 TL’den 735 TL’ye ;

Kaybolan bozulan yıpranan ve ya değiştirilmek istenen sürüş veya öğrenci ehliyeti sureti 135 TL’den 175 TL’ye çıktı

Çalışa izinleri harçları

Süreli çalışma izinleri

(6 ayı geçmeyen) 2018’de 195 TL öderken 2019 da 253 TL;

(6 ayı geçen 12 ayı geçmeyen) 2018’de 422 TL öderken 2019’da 548 TL ;

(12 ayı geçen 24 ayı geçmeyen) 2018’de 844 TL öderken 2019’da bin 197 TL;

İş yapma izinleri 2018 de 899 TL ödenirken 2019’da bin 168 TL;

Öğrenci çalışma izinlerinde,

(6 ayı geçmeyen) 152 TL ;

(6 ayı geçen 12 geçmeyen) 304 TL ;

İş kurma izinlerinde ise ;

(6 ayı geçmeyen) bin 528 TLİ;

(6 ayı geçen 12 ayı geçen) 3 bin 20 TL;

(12 ayı geçen 24 ayı geçmeyen) 6 bin 20 TL