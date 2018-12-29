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2019'da ilk zam vergi ve harçlara geldi!

29 Aralık 2018 Cumartesi 11:58
2019'da ilk zam vergi ve harçlara geldi!

Bakanlar Kurulu toplantısında gelir bütçesinde yer alan harçların günümüz koşullarına yönelik düzenlenmesi başlığı altında devletin gelir elde ettiği tüm harçlara yüzde 30 zam yapıldı.

Pul Yasası’ndan evlenme harçlarına, çalışma izinlerine kadar birçok şeye yüzde 30 zam yapıldığı öğrenildi. Devletin harçlara yaptığı yüzde 30 zam geçtiğimiz senelere göre en yüksek zam olarak açıklandı.

Sürüş ehliyetlerine zam

Öğrenci ehliyeti için ödenen 269.90 TL 

2019 ‘da 349.90 TL’ye,

Motorlu araç sürüş ehliyetleri için

iki  yıllık 269.80 TL ‘den 349.80 TL’ye ;

üç  yıllık 364.70 TL’den 469.70 TL’ye ;

beş  yıllık 489.50 TL’den 719.50 TL’ye ;

On yıllık 919 TL’den 1194 TL ‘ye ;

 yaş nedeni ile tahditli olarak verilen ( 1 yıllık) 184.90 TL’den 239.90 TL’ye yükseldi

Uluslararası sürüş ehliyeti 565 TL’den 735 TL’ye ;

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Kaybolan bozulan yıpranan ve ya değiştirilmek istenen sürüş veya öğrenci ehliyeti  sureti 135 TL’den 175 TL’ye çıktı

Çalışa izinleri harçları

Süreli çalışma izinleri
(6 ayı geçmeyen) 2018’de 195 TL öderken 2019 da 253 TL;

(6 ayı geçen 12 ayı geçmeyen) 2018’de 422 TL öderken 2019’da 548 TL ;

(12 ayı geçen 24 ayı geçmeyen) 2018’de 844 TL öderken 2019’da  bin 197 TL;

İş yapma izinleri 2018 de 899 TL  ödenirken 2019’da bin 168 TL;

Öğrenci çalışma izinlerinde,

(6 ayı geçmeyen) 152 TL ;

(6 ayı geçen 12 geçmeyen) 304 TL ;

İş kurma izinlerinde ise ;

(6 ayı geçmeyen) bin 528 TLİ;

(6 ayı geçen 12 ayı geçen) 3 bin 20 TL;

(12 ayı geçen 24 ayı geçmeyen) 6 bin 20 TL

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HarcZamHaber
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Vatandaş20 2018-12-29 12:55:19

İşte esas pahalılığı yaratan hükümetin ta kendisi. Boşuna sağa sola denetçi koymasınlar.

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ati 2018-12-29 13:21:14

Ayni Performansi Asgari ucret belirlerken da görmek isteriz.

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Feridun kemal 2018-12-29 14:01:50

Allah onlari bildigi gibi yapsin.utanmazlar da hukumetik derler.

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Kemal 2018-12-29 18:08:44

Bizi gerçekten ülkeyi terketmemiz için zorluyorlar . Türkiye Cumhurbaşkanı bu işe el koymazsa biz Kıbrıslı Türk diye birşey kalmayıyor 1963 de papazın pilanları bile bu kadar göçe itmedi bizleri bir de onları çok açık düşman gördüğümüz İçin inada kaçmadı dedelerimiz e şimdi de oldu belli olmayan tam sağ ve tam sol bir hükümet bizi bu hale düşürdü . Ey Türkiye Cumhurbaşkanı bu ülkede neler oluyor bir bakın . Başka çaremiz yok işe yarayan genç ler kaçıyor

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