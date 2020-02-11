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2019'da üreticilere 22 milyon 396 bin TL doğrudan gelir desteği

11 Şubat 2020 Salı 13:04
2019'da üreticilere 22 milyon 396 bin TL doğrudan gelir desteği
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2019 yılı Doğrudan Gelir Desteği hesap kapatma ödemelerinin yapıldığını ve üreticilere toplam 22 milyon 396 bin TL ödendiğini duyurdu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, 2018-2019 üretim sezonu için, 8 bin 294 üreticiye, tahıl (arpa, buğday, yulaf, tritikale vb.), yem bitkileri (fiğ, fiğ-tahıl, arpa hasıllık, mısır, yonca vb.), nadas, narenciye, zeytin, harnup, badem, meyve ağaçları, sebze, sera ve patates beyanları karşılığında Doğrudan Gelir Desteği hesap kapatma ödemeleri için toplam 22 milyon 396 bin 31 TL’lik ödeme yapıldı.

Bu ödemenin 9 milyon 629 bin 428 TL’lik kısmının, gübre bayileri üzerinden üreticilere ulaştırıldığı, 12 milyon 766 bin 602 TL’lik ödemenin ise Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası hesaplarına yatırıldığı kaydedildi.

BANKALARDAN YARINDAN İTİBAREN ALINABİLECEK

Üreticilerin hak edişlerini, Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden yarından itibaren alabilecekleri duyuruldu.

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