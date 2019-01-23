2019 Kantara Kış Kampı 4-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek

Başvurular 28 Ocak 2019 Pazartesi itibariyle mesai saatleri içerisinde Gençlik Dairesi Müdürlüğünde kabul edilecek olup her dönem için yatak kapasitesi doluncaya kadar müracaat alınacaktır.

Müracaat formları Gençlik Dairesi Müdürlüğünden ya da Genclik Dairesi Facebook sayfasından temin edilebilir. Müracaat formlarında aile onayı zorunlu olup, kamp ücreti 70 Türk Lirasıdır.

Başvuru için istenilenler

1.Aile onaylı kamp başvuru formu

2.Kimlik kartı fotokopisi

3.Kamp ücreti 70 TL

Kamp dönemleri ve tarihleri aşağıdaki gibidir.



4-7 Şubat – 6.-7. Sınıflar7-10 Şubat – 7.-8. Sınıflar10 –13 Şubat – 11.-12. Sınıflar13-16 Şubat – 9.-10. Sınıflar