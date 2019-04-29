2019 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı bugün Meclis’te görüşülecek

Ek bütçede hizmet ve faaliyetlerin yürütülebilmesi için öngörülen ödeneğin, 574 milyon 700 bin TL, gelirin ise 574 milyon 700 bin TL artırılması hedeflendi.
Meclis Genel Kurulu saat 10.00’da toplanacak.Genel Kurul’un gündeminde 2019 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı bulunuyor.
Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2019 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı’nı 26 Nisan Cuma günü oy çokluğuyla kabul etti.
Ek Bütçe’nin genel gerekçesinde yer verilen ifadelere göre, 2019 Mali Yılı Bütçesi’nde hizmet ve faaliyetlerin yürütülebilmesi için öngörülen 7 milyar 731 milyon 500 bin TL ödenek, 574 milyon 700 bin TL artırılarak 8 milyar 306 milyon 200 bin TL’ye yükseltilmesi amaçlandı.
Ayrıca, bütçenin finansmanı ile ilgili Gelirler Bütçesi’nde 6 milyar 880 milyon TL olarak öngörülen Gelir ise 574 milyon 700 bin TL artırılarak 7 milyar 454 milyon,700 bin TL’ye yükseltilmesi hedeflendi.
2019 Mali Yılı Bütçesi’nde İç Kaynaklar olarak ifade edilen genel bütçe açığında ise bir değişikliğe gidilmedi.
(BRT)