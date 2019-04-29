Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...
Günde 10 bardak şekerli çay, yılda 3 kilo aldırıyor
Çaya şeker atanlar dikkat!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme yol açacak!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası çıkarıldı. KKTC'de ise ...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası...

2019 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı bugün Meclis’te görüşülecek

2019 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı bugün Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek.

29 Nisan 2019 Pazartesi 09:16
2019 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı bugün Meclis’te görüşülecek
banner44

Ek bütçede hizmet ve faaliyetlerin yürütülebilmesi için öngörülen ödeneğin, 574 milyon 700 bin TL, gelirin ise 574 milyon 700 bin TL artırılması hedeflendi.

Meclis Genel Kurulu saat 10.00’da toplanacak.Genel Kurul’un gündeminde 2019 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı bulunuyor.

Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2019 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı’nı 26 Nisan Cuma günü oy çokluğuyla kabul etti.

banner41
Bakanlıkların KIBTEK’e borçlarıyla kurumdan alacaklarına karşılık mahsuplaşmak suretiyle ödenmesi, devlet dairelerinin yurt dışından ithal ettiği mal ve malzemelerle ilgili oluşan geçmiş yıllara ait KDV’lerin ödenmesi, devlet dairelerinin geçmiş telefon borçlarının ödenmesine olanak sağlanması ve öngörülen emekli sayısından fazla başvurudan dolayı ek bütçe yapıldığı belirtildi.

Ek Bütçe’nin genel gerekçesinde yer verilen ifadelere göre, 2019 Mali Yılı Bütçesi’nde hizmet ve faaliyetlerin yürütülebilmesi için öngörülen 7 milyar 731 milyon 500 bin TL ödenek, 574 milyon 700 bin TL artırılarak 8 milyar 306 milyon 200 bin TL’ye yükseltilmesi amaçlandı.

Ayrıca, bütçenin finansmanı ile ilgili Gelirler Bütçesi’nde 6 milyar 880 milyon TL olarak öngörülen Gelir ise 574 milyon 700 bin TL artırılarak 7 milyar 454 milyon,700 bin TL’ye yükseltilmesi hedeflendi.

2019 Mali Yılı Bütçesi’nde İç Kaynaklar olarak ifade edilen genel bütçe açığında ise bir değişikliğe gidilmedi.

(BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Bütçe Yasa TasarısıHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhuriyet Meclisi bugün toplandı
Cumhuriyet Meclisi bugün toplandı
Çaluda'dan 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı
Çaluda'dan 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı
Fuar İçin Katılımcı Başvuruları Yarın Tamamlanıyor
Fuar İçin Katılımcı Başvuruları Yarın Tamamlanıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim