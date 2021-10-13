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2019 yılında ölü bulunan Vietnamlı kadınla ilgili 3 kişi tutuklandı

2017 yılında kayıp olarak bildirilen Vietnam uyruklu Dam Thi HOP'un cesedi 2 yıl sonra Ercan - Gaziköy Anayolu üzerinde bulunmuştu.

13 Ekim 2021 Çarşamba 11:23
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2019 yılında ölü bulunan Vietnamlı kadınla ilgili 3 kişi tutuklandı
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Ercan - Gaziköy Anayolu üzerinde 6 Ocak 2019 tarihinde battaniye ve siyah poşet içersine sarılı vaziyette ölü olarak bulunan 2017 yılından beridir kayıp olan Vietnam uyruklu Dam Thi Hop un öldürülmesi ile ilgili 3 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; Dam Thi HOP’un öldürülmesi ile ilgili meselede zanlı olarak görülen S.S. (E-45), S.S. (E-17) ve S.S. (K-67) göz altına alındı ve zanlılar hakkında geniş çapta polis soruşturması başlatıldı.

Hop’un bulunması için arama çalışmaları yapıldı

Lefkoşa’da yaklaşık 2 buçuk yıl bir evde bakıcılık yapan 40 yaşındaki Hop,  2017 yılında 15 Ekim tarihinde ayrıldığı eve bir daha geri dönmemişti. Polis, kadının kayıp olduğunu 8 Kasım 2017 tarihinde açıklamıştı. Talihsiz kadınla ilgili arkadaşları bulunması konusunda girişim yapmıştı.

Vietnam’dan DNA sonuçları geldi

6 Ocak’ta kimliği meçhul bir kadının cesedinin bulunmasının ardından söz konusu kişinin Hop olabileceği ihtimaline karşı DNA örnekleri Ankara Vietnam Büyükelçiliği aracılığı ile yazışmalar yoluyla yapılmış, 2019 Mayıs ayında gelen DNA raporunda kadının kimliği kesinleşmişti.

Cenazesi 6 ay sonra Vietnam’a gönderildi

Yaklaşık 6 ay morgda bekletilen kadının cesedi arkadaşlarının arasında para toplamasının ardından ülkesine gönderilmişti.

Hunharca öldürüldü

Vücudunun birçok yerinde otuza yakın bıçak darbesi tespit edilen kadının boğazı da kesilmişti.

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