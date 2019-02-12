2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) başvurular bugün başlıyor.

Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi’nden verilen bilgiye göre başvuruları 6 Mart’ta sona erecek.

Açıklanan sınav takvimine göre Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı 15 Haziran; Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı 16 Haziran; Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı ise yine 16 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Başvuru ücretleri ve sınav saatleri ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzda yer alacak.

2019- Yükseköğretim Kurumları Sınavı geç başvuru günü ise 19 Mart olarak açıklandı. Sınav sonuçları 18 Temmuz’da duyurulacak.

Adaylar tüm işlemlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.