202 araca sürücüsüne yasal işlem, kumara suç üstü!

Polis, dün akşam Gazimağusa’da gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 850 araç sürücüsünden 202’sinin suç işlediğini tespit etti ve sürücülerle ilgili ileri işleme gitti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında “Trafik ve Asayiş Operasyonu” yapıldı.

Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren bet ofisi, kumarhane ve gece kulüpleri kontrol edildi.

Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 10 kişi tespit edildi ve haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri ise 850 aracı kontrol ederken, suç işlediğini tespit ettiği 202 sürücü hakkında ileri işleme gitti.