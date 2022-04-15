202 pozitif vakaya rastlandı

108 kişi Lefkoşa, 24 kişi Girne, 55 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt,8 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
15 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.135
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 202
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.604.400
Toplam Vaka Sayısı: 91.798
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 88.518
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3050
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3014
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 232
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 520