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2020-2021 BAHAR DÖNEMİ BURS BAŞVURULARI SÜRÜYOR

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürlüğü,  2020-2021 öğretim yılı Bahar  Dönemi yüksek öğrenim burslarına başvuruların ay sonuna kadar https://yobis.mebnet.net adresinden online olarak  yapılabileceğini hatırlattı.

09 Şubat 2021 Salı 17:36
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2020-2021 BAHAR DÖNEMİ BURS BAŞVURULARI SÜRÜYOR

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürlüğü,  2020-2021 öğretim yılı Bahar  Dönemi yüksek öğrenim burslarına başvuruların ay sonuna kadar https://yobis.mebnet.net adresinden online olarak  yapılabileceğini hatırlattı.
Daire Müdürü Ziya Öztürkler, yazılı açıklamasında, KKTC Üniversitelerinde öğrenim gören ve 2020-2021 Güz döneminde burs hakkı elde eden öğrencilerin de yine https://yobis.mebnet.net adresinden akademik bilgilerini güncellemeleri  ve  transcript ile Bahar Dönemi öğrenci belgelerini sisteme yükleyerek başvurularını tamamlamaları gerektiğine işaret etti.
T.C. ve 3.Ülkelerde öğrenim gören ve 2020-2021 Güz döneminde burs hakkı elde eden öğrencilerin ise burslarının devamı için herhangi bir işlem yapması gerekmiyor.

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