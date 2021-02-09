2020-2021 BAHAR DÖNEMİ BURS BAŞVURULARI SÜRÜYOR

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürlüğü, 2020-2021 öğretim yılı Bahar Dönemi yüksek öğrenim burslarına başvuruların ay sonuna kadar https://yobis.mebnet.net adresinden online olarak yapılabileceğini hatırlattı.

Daire Müdürü Ziya Öztürkler, yazılı açıklamasında, KKTC Üniversitelerinde öğrenim gören ve 2020-2021 Güz döneminde burs hakkı elde eden öğrencilerin de yine https://yobis.mebnet.net adresinden akademik bilgilerini güncellemeleri ve transcript ile Bahar Dönemi öğrenci belgelerini sisteme yükleyerek başvurularını tamamlamaları gerektiğine işaret etti.

T.C. ve 3.Ülkelerde öğrenim gören ve 2020-2021 Güz döneminde burs hakkı elde eden öğrencilerin ise burslarının devamı için herhangi bir işlem yapması gerekmiyor.