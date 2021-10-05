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2020-2021 üretim yılı kuraklık tazminat miktarları açıklandı

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, 2020-2021 üretim yılında Bakanlar Kurulu tarafından kuraklığa giren bölge veya köy ilan edilen, tahıl ve baklagil yem bitkisi ekili alanlara ödenecek kuraklık tazminatı miktarlarını açıkladı.

05 Ekim 2021 Salı 19:11
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2020-2021 üretim yılı kuraklık tazminat miktarları açıklandı
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Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, yüzde 50 kuraklığa giren alanlara dönüm başına 110,25 TL, yüzde 70 kuraklığa giren alanlara 165,38 TL, yüzde 90 kuraklığa giren alanlara ise 226,80 TL tazminat ödeneceğini duyurdu.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, 2020-2021 üretim yılında Bakanlar Kurulu tarafından kuraklığa giren bölge veya köy ilan edilen, tahıl ve baklagil yem bitkisi ekili alanlara ödenecek kuraklık tazminatı miktarlarını açıkladı.

Kızılduman yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Genel Tarım Sigortası Fonu Saptama ve Değerlendirme Komitesinin iki ayrı zamanda (Başak tutma ve Hasat Evresi) Tahıl ve Baklagil Yem Bitkilerinin ekili olduğu alanlarda gözlem, inceleme ve tartımlar yaptığını belirterek, elde edilen bulguların Meteoroloji Dairesi’nden alınan resmi yağış haritaları ile de harmanlanarak 2020-2021 Üretim yılı Kuraklık Zararı Saptama çalışmalarını tamamladığını kaydetti.

Bulgular baz alınarak hazırlanan Kuraklık Haritasının 14 Eylül tarihinde Bakanlar Kurulunun onayına sunulduğu ve 22 Eylül tarihinde Resmi Gazetede yayınlandığını ifade eden Kızılduman, 2020-2021 Üretim Yılında Bakanlar Kurulu tarafından Kuraklığa Giren Bölge ve/veya Köy ilan edilen ve Tahıl ve Baklagil Yem Bitkisi ekili alanlara ödenecek Kuraklık tazminatı miktarlarının hesaplandığını söyledi.

Kızılduman, 2020-2021 Üretim Yılında Kuraklık kapsama giren bölge ve/veya köylerdeki 360 bin dönüm alan için toplam 74.259.840 TL ödeme yapılacağını duyurdu.

Kızılduman açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak şeffaf ve çözüm odaklı vizyonumuz ve üretici dostu kimliğimiz doğrultusunda Ülke Tarımsal Üretiminin devamlılığının dün de, bugün de, yarın da güvencesi olduğumuzu ve olacağımızı ve üreticilerimiz en kısa sürede tazmin edileceğini belirtmek isteriz.”

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