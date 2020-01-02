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2020 Ehliyet harçları zamlandı

02 Ocak 2020 Perşembe 11:37
2020 Ehliyet harçları zamlandı

Pul ve harçlar’ olarak bilinen ve devlete ödenen harç miktarlarına her yıl yapılan zam, bu kez okkalı geldi… Bakanlar Kurulu, devlete ödenen birçok harç miktarını artırdı. Zamlar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

2020 Ücretleri:

2019 Ücretleri:

1 Yıllık (yaş haddi ve sınav geçenler): 240 TL

2 Yıllık: 350 TL

3 yıllık: 470 TL

5 yıllık: 720 TL

10 yıllık: 1,195 TL

Öğrenci Ehliyeti: 350 TL

Öğrenci Ehliyeti Teorik Sınav Harcı: 350 TL

Motorlu Araç Sürüş Sınav Harcı: 485 TL

Ehliyet Suretleri: 175 TL

Şoför Okulu Çalıştırma Harcı (Yıllık): 485 TL

Sürücü Eğiticisi Ruhsatı (5 Yıllık): 1,447 TL

Son Güncelleme: 02.01.2020 11:52
Anahtar Kelimeler:
Ehliyet Harçları
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Halkini düşünmeyen 2020-01-02 12:06:37

Kendini düşünen hükümetten olacağı bu kadar olan yine halkla oldu

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