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2020 Kolej Giriş Sınavları Birinci Basamak Sonuçları

26 Ocak 2020 Pazar 12:22
2020 Kolej Giriş Sınavları Birinci Basamak Sonuçları

Kolej Giriş Sınavları’nın (KGS), 2019-2020 öğretim yılı 1. basamağı gerçekleştirildi.

Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Lefke Gazi Lisesi olmak üzere 8 sınav merkezinde iki oturumda gerçekleştirilen sınavın birinci oturumu 09.00-10.30, ikinci oturumu ise 11.00-12.30 saatleri arasında yapıldı.

KGS 2. BASAMAK HAZİRANDA YAPILACAK

Kolej Giriş Sınavları’nın 2’nci basamak sınavı (KGS-2) 6 Haziran Cumartesi yapılacak. Öğrenciler, bu iki basamaktan elde ettikleri puanların hesaplanması sonucunda (%50 KGS-1 + %50 KGS-2) elde ettikleri Kolej Giriş Puanı’na  ve oluşturulacak sıralama listeleri ile kolejlerin kontenjan sayılarına göre 2020-2021 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edebilecek.

KGS 1. BASAMAK SINAV SONUÇLARI:

PDF simgesi 19 Mayıs Türk Maarif Koleji Aday Numarasına göre Sıralı Liste

PDF simgesi Gazimağusa Türk Maarif Koleji Aday Numarasına göre Sıralı Liste

PDF simgesi Güzelyurt Türk Maarif Koleji Aday Numarasına göre Sıralı Liste

PDF simgesi Türk Maarif Koleji Aday Numarasına göre Sıralı Liste

PDF simgesi Bekirpaşa Lisesi - Kolej Sınıfı Aday Numarasına göre Sıralı Liste

PDF simgesi Hala Sultan İlahiyat Koleji Aday Numarasına göre Sıralı Liste

PDF simgesi Lefke Gazi Lisesi - Kolej Sınıfı Aday Numarasına göre Sıralı Liste

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Kolej Giriş SınavlarıBirinci Basamak SonuçlarıKGSHaberGündemKıbrıs
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