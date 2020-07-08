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2020 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun (KKTOK) düzenlediği 2020 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası, hafta sonu Lefkoşa'da düzenleniyor.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 13:31
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2020 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası

Geleneksel Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası, bu yıl ikinci kez “Limasol Sigorta Rallisi” olarak gerçekleşecek.

Rallinin başlangıç seremonisi, 11 Temmuz Cumartesi saat 18.00'de Lefkoşa Surlariçindeki Uray Sokak'taki Papa Bar ve Canteen Sandwich Bar önünden başlayacak.

Başlangıç seremonisinin ardından Nethouse Cemsa SSS etabında çift kalkış ile devam edecek olan Limasol Sigorta Rallisi'ne, 25 araç katılacak.

Yarış programı şöyle:

11 Temmuz Cumartesi

Start: 18.30

Cemsa: 19.15

12 Temmuz Pazar

Kanlıköy: 10.30

Kanlıköy 2: 11.20

Yılmazköy: 12.50

Yılmazköy: 12.40

Alayköy: 16.00

Alayköy 2: 16.45

Finish ve Ödül Töreni: 18.00

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Kuzey Kıbrıs Turing Ve Otomobil KurumuKKTOKKuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası
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