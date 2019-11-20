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2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Yasarısı görüşmeleri sürüyor

20 Kasım 2019 Çarşamba 11:12
2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Yasarısı görüşmeleri sürüyor

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri kapsamında dün, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Hukuk Dairesi, Mahkemeler ve Sayıştay bütçelerini ele aldı.

UBP Milletvekili Sunat Atun’un Başkanlık ettiği Komite toplantısında ilk olarak 132 Milyon 970 TL’lik Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü ve onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde daha sonra Hukuk Dairesi’nin (Başsavcılık) 20 milyon 971 bin TL’lik bütçesi görüşüldü ve oybirliğiyle kabul edildi.

Komite, 10 milyon 775 bin 100 TL’lik Sayıştay Başkanlığı ve mahkemelerin 62 milyon 317 bin 500 TL’lik bütçesini görüşerek onayladı.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, bugün, İçişleri Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü Bütçeleri’ni görüşecek.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
2020 Mali YılBütçe Yasa Yasarısı
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