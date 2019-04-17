“2020 Sonunda Fiber Optikte Güneyi Geçebiliriz”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılması noktasında basın ve bilgilendirme toplantısı gerçekleşirdi.
Müsteşar Kemal Bağzıbağlı ve Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Esin Elagöz tarafından gerçekleştirilen sunumda dairenin mevcut durumu ve uygulanması planlanan yeni yapısı basın mensuplarına aktarıldı.
Mobil internet kullanımına bakıldığında dünyada bu teknolojiyi kullanımının 5 milyarı geçtiğini kaydeden Bağzıbağlı, bu devri yakalamak için Telekomünikasyon Dairesi’ne önemli görevler düşeceğini belirtti.
Bağzıbağlı 2020 sonunda fiber optik kablo döşeme işlemlerinin başarılı tamamlanması halinde ülkenin Güney Kıbrıs’ı geçebilecek noktaya geleceğini söyledi.
HABER KIBRIS