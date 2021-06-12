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2020–2021 öğretim yılı Kolej Giriş Sınavı bugün yapıldı

İlkokul son sınıf öğrencilerinin uzun süreçte, büyük uğraşlarla hazırlandığı kolej giriş sınavı 9 merkezde yüz yüze gerçekleştirildi. Sınava bin 970 öğrenci kayıt yaptırdı.

12 Haziran 2021 Cumartesi 14:03
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2020–2021 öğretim yılı Kolej Giriş Sınavı bugün yapıldı

Pandemi nedeniyle sınavın Ocak ayında yapılması gereken ilk basamağı gerçekleştirilemedi, önceki yıllarda iki basamaklı olan sınav bu yıl tek basamak şeklinde yapıldı.

Sabah 9.00’da başlayan sınav iki oturum şeklinde gerçekleştirildi.

Öğrenciler Sınava merkezlerine PCR test sonuçlarını ibraz ederek alındı. Bakanlık daha önce yaptığı açıklamada, PCR test sonuçları pozitif çıkan öğrencilerin belirlenen ayrı bir sınav merkezinde, denetmen ve gözetmenler eşliğinde sınava gireceklerini duyurmuştu.

Kolej Giriş Sınavı sonucunda Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, İskele Maarif Türk Maarif Koleji’ne 75, Lefke Gazi Lisesi Kolej Bölümü’ne 25 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 olmak üzere toplam 645 öğrenci kayıt hakkı elde edecek.

Sınav sonuçları bugün akşam saatlerinde yayınlanacak.
        
        
 

Anahtar Kelimeler:
Kolej Giriş Sınavı
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