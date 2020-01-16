Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Temas yoluyla insandan insana bulaşıyor!
Temas yoluyla insandan insana bulaşıyor!
Ayağınızı sıcak suda günde dört kez bekletirseniz...
Ayağınızı sıcak suda günde dört...
Saç dökülmesinde B12, D ve demir eksikliğine dikkat
Saç dökülmesinde B12, D ve...
30 futbol sahası büyüklüğündeki teleskop faaliyete geçti
30 futbol sahası büyüklüğünde teleskop
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor

2020’de Hacca gitmek isteyenler T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği’ne kayıt yaptırmalı

TC Lefkoşa Büyükelçiliği, KKTC’den 2020 yılında Hacca gitmek isteyen vatandaşların kayıt işlemlerini T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğine şahsen yapmaları gerektiğini duyurdu. 

16 Ocak 2020 Perşembe 15:01
2020’de Hacca gitmek isteyenler T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği’ne kayıt yaptırmalı

TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, 2 Aralık 2019 tarihi itibari ile başlayan ön kayıt işlemlerinin, 1 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında ön kayıt ve kesin kayıt şeklinde devam edeceği belirtildi. 
Açıklamada, kontenjan durumuna göre hacı adaylarının herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için işlemlerini son günlere bırakmamaları gerektiği duyuruldu. 
Detaylı bilgi için Din Hizmetleri Müşavirliğine müracaat edilebileceği belirtilen açıklamada, bilgi için 229 22 20 numaralı telefon aranabileceği gibi www.kktcdinhizmetleri.com sayfası ziyaret edilebileceği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
HacHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskele-Karpaz ana yolu çöktü!
İskele-Karpaz ana yolu çöktü!
Aysel Dizliklioğlu son yolculuğuna uğurlandı
Aysel Dizliklioğlu son yolculuğuna uğurlandı
Sol Hareket: "Zamlar geri alınmalı, vergi sistemi değişmeli"
Sol Hareket: "Zamlar geri alınmalı, vergi sistemi değişmeli"
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim