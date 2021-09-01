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2021-2022 Av Sezonu 5 Eylül’de İnce Avla Başlıyor

2021-2022 Av Sezonu, 5 Eylül Pazar günü 2. İnce Av sezonuyla başlıyor. 

01 Eylül 2021 Çarşamba 14:24
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2021-2022 Av Sezonu 5 Eylül’de İnce Avla Başlıyor

Büyük Av ise 31 Ekim Pazar günü başlayacak. 
Avcılar, 2021-2022 av sezonunda 2. İnce Av, Büyük Av ve 1. İnce Av sezonu olmak üzere toplamda 29 av günü avlanabilecek.  
KKTC Avcılık Federasyonu’ndan alınan bilgiye göre, 2021-2022 Av Sezonu, Av Günleri, Avlanılacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü, Bakanlar Kurulu toplantısında onaylanıp, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Bu bağlamda avcılar, 2. İnce Av sezonunda 5, 12, 19, 26 Eylül’de olmak üzere 4 av günü; Büyük Av sezonunda 31Ekim, 7, 14, 21, 28 Kasım, 5, 12, 19, 26 Aralık 2021 ve 2 Ocak 2022 olmak üzere 10 av günü; 1. İnce Av sezonunda 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 Ocak, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 Şubat 2022 olmak üzere 15 av günü ve toplamda 29 gün avlanabilecek.
Açıklamada, tüm avcılara 2021-2022 av sezonunun hayırlı olması ve kazasız belasız bir av sezonu temenni edildi. 
Federasyon 2. İnce Av Haritasını da paylaştı. Büyük Av ve  1. İnce Av haritaları ise 2. İnce Av bittikten sonra av sezonları başlamadan paylaşılacak.

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Av SezonuInce Av
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