Künye
Kıbrıs 24
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Polisleri darp etti!
Polisleri darp etti!
Aracında enseledi!
Aracında enseledi!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
banner107

2022-2023 Motorlu Araç Muayene Listesi yayımlandı

04 Kasım 2022 Cuma 13:13
227 Okunma
2022-2023 Motorlu Araç Muayene Listesi yayımlandı



2022-2023 Motorlu Araç Muayene Listesi, Bayındırlık Ulaştırma Bakanı ve Motorlu Araçlar Mukayyidi Erhan Arıklı tarafından onaylanarak, yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, listenin, KKTC’de kayıtlı tüm araçların, plakalarına göre muayenelerinin sonuçlandırılması gereken tarih aralığını gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, listenin “A” kısmında ağır vasıtalar, iş makineleri, taksi, dolmuş ve otobüs türü araçların, “D” bölümünde salon araçlar, motosikletler, hibrit ve elektrikli motorluların muayene tarihlerinin bulunduğu ifade edildi.

Listenin “B” kısmında romörk araçlar, “C”de geçici kayıtlı motorlu araçlar, “E”de şoför okullarının eğitim araçları, “F” kısmında ralli araçları, “G” kısmında ise tarımsal araçların muayene tarihleri yer aldığı belirtildi.

-“Muayene istasyonuna gitmeden harç yatırılmalı ve egzoz emisyon testi yaptırılmalı”

Bakanlık açıklamasında, araç sahiplerinin, muayene istasyonuna gitmeden önce muayene harcını yatırmaları ve (elektrikli araçlar hariç) araçların egzoz emisyon testini yaptırmaları gerektiğine dikkat çekildi.

Ayrıca muayene harcının, Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubelerinden ve www.bub.gov.ct.tr adresi üzerinden kredi kartı ile online ödenebileceği belirtildi.

2022-2023 Motorlu Araçlar Muayene Listesine https://bit.ly/3h5P6Kl bağlantısından ulaşılabileceği kaydedildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis Mensuplarına Seminer Verildi
Polis Mensuplarına Seminer Verildi
Pazartesi’nden Cuma’ya kadar sağanak yağmur bekleniyor
Pazartesi’nden Cuma’ya kadar sağanak yağmur bekleniyor
Çamurova ile Kumköy’de tank silahları atışları yapılacak
Çamurova ile Kumköy’de tank silahları atışları yapılacak










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim