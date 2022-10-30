2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası sona erdi

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının altıncı yarışı dün (30 Ekim Pazar) geçilen 3 etapla tamamlandı. Üç günlük programla organize edilen Gülgün Süt Mamülleri 2022 Kuzey Kıbrıs Rallisi’nin üçüncü ve son gününde ekipler “Meriç” ve “Balıkesir” isimleriyle hazırlanan iki etabı ikişer kez art arda geçeceklerdi fakat günün ilk etabında Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener ikilisinin kazası nedeniyle ilk etap iptal edildi.

Alptürk-Yücener ikilisinin araçlarının devrilmesinin ardından Alptürk yara almadan araçtan inerken, Yücener kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mustafa Yücener’in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Toplamda 9 etap olarak planlanan ralli böylece 8 etapla tamamlanırken, son gün geçilen 3 etabın ikisinde en iyi dereceyi elde eden NEU Drift RacingTeam’den Enver Haskasap-Güner Şevketoğlu ikilisi, ralliyi zirvede tamamlamayı başaran ekip oldu. Goodyear Racing Team ekibi, Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi büyük ralliyi ikinci sırada tamamlarken, bu iki ekip Sınıf 2’nin de podyumunu oluşturan ekipler oldu. Bu sezonun formda ekibi, Kıbrıs Online Rally Team’den Barış Kalfaoğlu-Ahmet Özerdem ikilisi üçüncü olarak podyuma çıkmayı başaran ekip oldu. İkili ayrıca Sınıf N’nin ve Ahmet Kişmir Ralli Kupası’nın da birincisi oldu

Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Chagla Car Care, Eurol’un da katkıları ile yapılan zorlu rallide Sınıf N’de ve Ahmet Kişmir Ralli Kupası’nda ikinci NEU Drift Racing Team’den Halil Mulla-Mehmet Çağla ikilisi olurken, Sınıf N ve Ahmet Kişmir Ralli Kupası üçüncüsü Goodyear Racing Team’den Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi oldu. Bir diğer Goodyear Racing Team ekibi, Kerim Hacımevlüt-Rasim Çetinkaya ikilisi Sınıf 1 birincisi olurken, UTV aracının ardından ilk kez ralliye Mitsubishi Lancer EVO 9 ile katılan Önder Zaim genel klasmanda 7’nci oldu. Ralli boyunca şanssızlıklarla boğuşan Doğa Koyuncu-Şenay Karafelikli ikilisi 8’inci olurken, Karafelikli kadın co-pilot birinciliği kupasını almaya hak kazandı. Sınıf 3’te birinci Karaduman Rally Team’den Özhan Karaduman-Serdar Kumru ikilisi, ikinci ise yine Karaduman Rally Team’den Osman Pozan-Ahmet Buzlukcuoğlu ikilisi oldu

Etapların tamamlanmasının ardından ekipler yeniden Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan Zahra sokağa dönerek ödül törenine katıldılar. Dereceye girenlere kupalarını Basel Holding adına Ayşe Başel, Gülgün Süt direktörlerinden Yunus Betmezoğlu, Ekin Adademir’den Ahmet Yırtıcışahin, Aveon Sigorta’dan Murat Selvi, Radyo Juke’den Yüce Ertanın, Vineria Bistro’dan Sadık İnceer ve KKTOK Başkanı Tigin Kişmir ile Asbaşkanı Mahmut Sezinler takdim etti.