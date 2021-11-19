2022 YILINA EKMEK ZAMMI İLE GİRİYORUZ

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KKTC'de zam furyası hız kesmiyor. Yeni yılda ekmek 5 TL olarak raflarda yerini alacak.

KKTC'de zam furyası hız kesmiyor. Ekmeğe yapılan yüzde 25'lik zamma bir ek daha geldi. Yeni yılda ekmek 5 TL olarak raflarda yerini alacak. Gündem Kıbrıs Haber Merkezinin elde ettiği bilgilere göre, Fırıncılar Birliği girdi maliyetlerinin yüksek olması gerekçesiyle ekmek fiyatlarının artmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Dövizin önlemez yükselişi ile ekmek yapımında kullanılan ham maddeler buna ek olarak yüksek enerji maliyetleri ekmeğin zamlanmasını kaçınılmaz yapıyor.

Hatırlanacağı üzere, Tüp gaza yapılan 17 TL'lik zam ve kahveye yapılan %43'ü bulan zamdan sonra ekmeğe de bir ay içinde ikinci kez, Ekmek ağustos ayı başında 2,25 TL ye satılırken yapılan zam ile 2,75 TL fiyata satılmaya başlanmıştı. Ekmeğin Eylül ayındaki fiyatı ise 3 TL oldu.