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204'ü yerel, 242 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 27. 282 test yapıldı, 204'ü yerel, 242 pozitif vakaya rastlandı, 262 kişi taburcu edildi"

06 Aralık 2021 Pazartesi 18:46
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204'ü yerel, 242 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 27.282 olup, 204'ü yerel 242 pozitif vakaya rastlanmış, 262 kişi taburcu edilmiştir. 

38 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 204 kişi ise yerel vakadır. 

86 kişi Lefkoşa, 57 kişi Girne, 29 kişi Gazimağusa, 12 kişi Güzelyurt, 15 kişi İskele, 5 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

6 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 27.282   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 242  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 38 

Yerel Vaka Sayısı: 204    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 262  

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.237.458 

Toplam Vaka Sayısı: 30.467   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 27.371 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2988 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2891 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 110 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 19   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 10.904 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 544   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 984 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7256 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 92.079

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