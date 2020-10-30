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2056 test yapıldı, 4 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2056 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

30 Ekim 2020 Cuma 18:23
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2056 test yapıldı, 4 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2056 olduğunu, 4 pozitif vakaya  rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, vakaların 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, diğer 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını söyledi.

30 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2056

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4

Ülke dışından gelen vakalar –  2

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –  2

Yerel vakalar –

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 7

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 221.285

Toplam Vaka Sayısı- 931

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 859

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 67

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 14

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 52

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1

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