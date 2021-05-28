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20'si yerel 22 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 7666 test yapıldı, 20'si yerel 22 pozitif vakaya rastlandı, 16 kişi taburcu edildi"

28 Mayıs 2021 Cuma 18:32
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20'si yerel 22 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7666 olup, 20'si yerel 22 pozitif vakaya rastlanmış 16 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 20 kişi ise yerel vakadır. 

6 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-1/ Yenikent-2 / K.Kaymaklı-1 / Gönyeli-1/ Hamitköy-1 

Girne 

Girne Merkez- 5 / Karakum-2 / Alsancak-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-3 / Dumlupınar-1/ Mormenekşe-1 


Lefke 

Gemikonağı-1 

28 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7666  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2 

Yerel Vaka Sayısı: 20 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 16 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.198.877 

Toplam Vaka Sayısı: 7177  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6865 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 279 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 19  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 250   

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 8  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 

Son Güncelleme: 28.05.2021 23:23
Anahtar Kelimeler:
KKTC
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