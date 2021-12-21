Künye
Kıbrıs 14
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zorla adam kaçırıp tehdit etti
Zorla adam kaçırıp tehdit etti
Bahçesine giren köpeği vurdu
Bahçesine giren köpeği vurdu
Husumetlisini sırtından bıçakladı!
Husumetlisini sırtından bıçakladı!
Enver Bahçeciler cezaevinde
Enver Bahçeciler cezaevinde
Zorla adam kaçırdı: “Seni öldüreceğim”
Adam kaçırıp dövdü: “Seni öldüreceğim”
banner107

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası başladı

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası başladı.

21 Aralık 2021 Salı 09:26
131 Okunma
21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası başladı
banner108

Hafta nedeniyle başkent Lefkoşa ve ilçelerde anma törenleri düzenlenecek, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde şehit düşenler anılacak.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, anma etkinlikleri Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Piyade Kurmay Yarbay İbrahim Şeker’in bu sabah Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan yaptığı konuşmayla başladı.

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle, Başkent Lefkoşa’da iki anma töreni düzenlenecek.

Lefkoşa Şehitler Abidesi önündeki törenin ardından, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde de Şehitleri Anma Programı düzenleniyor.

Tüm ilçelerde yapılacak törenler “Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık”  olarak ilan edilen Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Bugün KKTC genelindeki tüm Merkezi Camilerde, saat 11.49’da şehitler için Mevlid-i Şerif de okunacak.

Posta Dairesi Müdürlüğü de, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle giden ve gelen posta gönderilerine, “21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası” ibareli özel tarih damgası uygulayacak.

Ayvasıl Şehitleri, yarın milli mücadele yılları ile 1974 Barış Harekatı sırasında şehit ve kayıp olan Larnaka ve Larnaka İlçesi’ne bağlı köy ve kasabalardaki vatandaşlar 23 Aralık Perşembe günü, Küçükkaymaklı Şehitleri ise 25 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek törenle anılacak…

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlke Numan son yolculuğuna uğurlanıyor
İlke Numan son yolculuğuna uğurlanıyor
Zorla adam kaçırıp tehdit etti
Zorla adam kaçırıp tehdit etti
Beklenen ödeme bugün yapılıyor
Beklenen ödeme bugün yapılıyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim