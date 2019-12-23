21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası sürüyor…

Kıbrıs Türkü’nün var oluş mücadelesinde şehit düşenler Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nda anılıyor.

Larnaka şehitleri bugün Larnaka Şehitler Anıtı’nda düzenlenecek törenle anılacak.

Kanlı Noel’deki Rum saldırıları sonucu şehit düşen Kumsal şehitleri için yarın Kaymaklı şehitleri için ise 25 Aralık Çarşamba günü tören düzenlenecek.

Ayvasıl Şehitleri ise dün Türkeli’de düzenlenen törenle anıldı…

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, bazı milletvekilleri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, siyasi parti ve muharip derneklerin temsilcileri, okullar, öğrenciler, askeri erkan, şehit aileleri ve diğer yetkililer katıldı…

Törende konuşan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Asbaşkanı Seyhan Cambaz, gözyaşı ve acılarla dolu günleri asla unutmayacaklarını vurguladı.

(BRT)