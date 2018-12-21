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21 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası…

İskele’de de tören düzenlendi

21 Aralık 2018 Cuma 17:14
21 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası…

21 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla İskele’de de tören düzenlendi.

İskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Larnaka Şehitler Anıtı önünde  düzenlenen törende, çelenklerin protokol sırasına göre anıta konmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı,  İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı   Bekirpaşa Lisesi’nden Tarih Öğretmeni Serap İlktaç ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Piyade Yüzbaşı Ali Özüak yaptı.

ÖZÜAK: “TOPRAK EĞER UĞRUNDA ÖLEN VARSA VATANDIR”

“Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır” diyerek konuşmasına başlayan, Piyade Yüzbaşı Ali Özüak Enosis hayaliyle yaşayan ve halen bu hayalle yaşamakta olan Rum-Yunan ikilisinin bu hayali gerçekleştirmek uğruna Akritas Planını uygulamaya başladıkları ve yaşlı, genç, kadın, çocuk demeden masum insanları katlettikleri günün 54. yıldönümünde aziz şehitlerin rahmetle anıldığını belirtti.

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Özüak konuşmasının devamında şunlara yer verdi:

 “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Geçmişini bilmeyen bir millet geleceğe yön veremez ve yok olmaya mahkûmdur’ bu nedenle geçmişi unutmadan, gelecek nesillerin bunları bilerek sağlam adımlarla ileriye yürümesi için bu günlerin hatırlanması, anlatılması ve anılması çok önemlidir. Bilinmesini isterim ki, bizler sahip olduğumuz her şeyi şehitlerimize borçlu olduğumuzun bilincindeyiz. Bayrağımıza kanlarıyla al rengini, canlarıyla ak rengini veren kahraman şehitlerimiz, aziz hatıranız önünde saygı ile eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”


Törende “Yüzbaşım” isimli şiiri Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencisi Akile Çelebi, “Karanlık bir gece” isimli şiiri İskele Ticaret Lisesi’nden Edanur Karakaş, “Şehit Çocuğunun Deyişi” isimli şiiri ise Bekirpaşa Lisesi’nden Yağmur Akkılıç okudu.

İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Milletvekilleri Mesut Genç ile Yasemi Öztürk, KTBK Komutanlığı adına Hava Savunma Binbaşı Barış İldeniz, GKK adına Piyade Yarbay Mustafa Horkal, İskele Polis Müdür Vekili Ahmet Beşerler, siyasi parti temsilcileri, dernek temsilcileri, okullar ile öğrencilerin katıldığı tören, Din İşleri Başkan Yardımcısı Fahrettin Öğdü’nün şehitler anısına okuduğu dua ile son buldu. 

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