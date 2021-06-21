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21 gün cezaevine gönderildi

 Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı B.İ mahkeme huzuruna çıkarıldı.

21 Haziran 2021 Pazartesi 11:39
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21 gün cezaevine gönderildi

(Kamalı Haber)

 Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı B.İ mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, zanlının Lefkoşa’da meydana gelen Müstahdem Tarafından sirkat meselesinden methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 24.01.2020 tarihinde Lefkoşa Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmeciliğini Lefkoşa' da sakin Y.A.U'nun yaptığı bir asansör şirketinin müstahdemi olan Lefkoşa' da sakin zanlının  22-23.01.2020 tarihlerinde iki adet makbuz karşılığında tahsil etmiş olduğu 395 TL ve 150 Euro paraları tasarrufuna geçirip sirkat ettikten sonra 24.01.2020 tarihinde KKTC' den çıkış yaptığını anlattı.

Polis, zanlının 10.06.2021 tarihinde KKTC' ye giriş yaptığı esnada tespit edilip 10 günlük karantina sürecine müteakip 20.06.2021 tarihinde tutuklandığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 21 günü aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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