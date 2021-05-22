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21'i yerel 25 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte 6 bin 70 test yapıldı, 25 pozitif vakaya rastlandı

22 Mayıs 2021 Cumartesi 18:30
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21'i yerel 25 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte toplam 6 bin 70 test yapıldı, 25 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi.

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6 bin 70 olup, 25 pozitif vakaya rastlanmış 29 kişi taburcu edilmiştir.

4 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 21 kişi ise yerel vakadır.

10 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı:

Lefkoşa

K.kaymaklı-1/ Göçmenköy-1/ Marmara-1/ Gönyeli-3 / Yiğitler-1/ Kızılay-1 / Ortaköy-2

Girne

Girne Merkez- 2 / Alsancak-2 / Doğanköy-1/ Lapta-1/ Beylerbeyi-2

Gazimağusa

Mutluyaka-1 / Sakarya-1

Güzelyurt

Aydınköy-1

22 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6070

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 21

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 29

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1. 152.490

Toplam Vaka Sayısı: 7059

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6712

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 314   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 16  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 282

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 15 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar:

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 405 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 67

Güvende Kal Genel tablo:

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1351 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5322

Son Güncelleme: 22.05.2021 18:39
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