Künye
Kıbrıs 27
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
“TAAMMÜDEN KATİLLİK” Çiçek, Sare ve Tunç yeniden mahkemede
Çiçek, Sare ve Tunç yeniden...
21 kaçak cezaevine gönderildi
21 kaçak cezaevine gönderildi
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını açıkladı!
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını...
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak istedi
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak...
banner107

21 kaçak cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da gerçekleştirilen huzur operasyonunda ülkede kaçak olarak bulundukları tespit edilen 21 zanlı tutuklanmalarının ardından mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

25 Ekim 2022 Salı 16:38
149 Okunma
21 kaçak cezaevine gönderildi



Lefkoşa’da gerçekleştirilen huzur operasyonunda ülkede kaçak olarak bulundukları tespit edilen 21 zanlı tutuklanmalarının ardından mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İsmail Çarık, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan 21 zanlının KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek suçlarına methaldar olduklarını belirtti.

Polis, 21 Ekim 2022 tarihinde Minaereliköy'de Kirli Sanayi Bölgesinde bir apartman içerisinde bir polis ekibi tarafından yapılan soruşturmada zanlıların yapılan muhaceret kontrolünde KKTC’ de izinsiz kaldıkları tespit edilip ve KKTC’ de ikamet izinsiz ikamet ettikleri tespit edildiklerini anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını belirterek, yasal statüsü olmayan zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker,  zanlıların 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber) 

Son Güncelleme: 25.10.2022 16:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu sona erdi
Bakanlar Kurulu sona erdi
TED Kolejinden Cemaliye Polatcan Dünya Birincisi Oldu
TED Kolejinden Cemaliye Polatcan Dünya Birincisi Oldu
Sağlık Bakanlığı açıkladı
Sağlık Bakanlığı açıkladı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim