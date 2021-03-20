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21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Lefkoşa Özel Eğitim ve Algı Özel Eğitim okullarından down sendromlu çocukları ve öğretmenlerini kabul etti. 

20 Mart 2021 Cumartesi 10:08
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21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü

Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, down sendromlu çocukların dünyaya, hayata ve geleceğe hazırlanmasında öğretmenlerin ve ailelerin hep birlikte üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yapmalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. 

Cumhurbaşkanı Tatar, “Çocuklar bizim çocuklarımız. Biraz farklılar ama hepsi çok sevimli ve çok güler yüzlüler. Onlar halkımızın değerleri ve hassasiyetleridir” dedi. 

Toplumda her türlü göreve yetkin ve etkili kişiler olarak hazırlanmalarında gösterilen özel ilgi ve eğitime fevkalade önem verdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının sevdiklerini sahiplenen bir halk olduğunu ve farklı çocuklarımızı daha yoğun bir ilgi ile topluma hazırladıklarını söyledi.

Down sendromlu çocuklar için her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizen Cumhurbaşkanı, bu özel günde onların hiçbir zaman sahipsiz olmadıklarını, KKTC devletinin onlara sahip çıktığını kamuoyu ile paylaşarak, ayrımcılık yapılmadan etkin kişiler olarak mesleklere kazandırmaları için hep birlikte çalışıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi Sibel Tatar çocuklara hediye verdi. Çocuklar da getirdikleri hediyeleri verdiler.
  

        


           
 

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