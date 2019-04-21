21. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali devam ediyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi’nin düzenlediği festivale bu yıl, Türkiye, Finlandiya, Kırgızistan, Litvanya, Makedonya, Polonya, Rusya ile Londra Türk Dili ve Kültürü okullarından ekipler katılıyor.

Festivale katılan ekipler dün Girne’deydi.

Girne’deki program, Ramadan Cemil Meydanı’ndan Atatürk Anıtı önüne kadar gerçekleştirilen kortej ile başladı…

Korteje katılan ekipler kortej sırasında Girne sokaklarında gösterilerinden kısa kesitler sundu.

23 Nisan ekiplerinin kortej ve gösterileri büyük ilgiyle izlendi.

Ekipler daha sonra Girne Atatürk Anıtı önünde de gösterilerini sergiledi.

21’inci Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivalinin Gala Gecesi, 23 Nisan Salı akşamı 20.00’da Girne Amfitiyatroda yer alacak. (BRT)