21 yaşında hayatını kaybetti!

Onur Ulağ

Girne Amerikan Üniversitesi’nde Gastronomi 2. Sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Hayati Oral evde ölü bulundu.

Olay, dün gece saat 21.00 sularında Girne Sedat Simavi Caddesi üzerindeki Onar Apartmanı’nda Hayati Oral’ın arkadaşıyla birlikte yaşadığı evde meydana geldi.

Hayati Oral’ın kaldığı eve gelen ev arkadaşı, Oral’ı yatağında ölü olarak buldu.

Olay yerine gelen polis, ceset üzerinde yaptığı ilk incelemelerde herhangi bir darp veya cebir izine rastlamadı.

Hayati Oral’ın ölüm sebebinin bugün yapılacak otopsi raporundan sonra belli olacağı kaydedildi.

Gastronomi 3. sınıf öğrencisiydi

Evinde ölü olarak bulunan Hayati Oral’ın Girne Amerikan Üniversitesi’nde Gastronomi 3. Sınıf öğrencisi olduğu ve aslen Manisa Akhisarlı olduğu öğrenildi.

Çevresi ve arkadaşları tarafından çok sevilen Hayati Oral’ın, okul dışında eğitimine katkı sağlamak için yarı zamanlı bir işte çalıştığı edinilen bilgiler arasında.