21 yaşındaki alkollü sürücü kaza yaptı

Lefkoşa’da 21 yaşındaki alkollü ve aşırı süratli sürücü Alican Şimşek kaza yaptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Lefkoşa’da bugün saat 01:10 raddelerinde Atatürk caddesinde Şekerbank önünde Batı istikametine doğru aşırı sürat ve 104 miligram alkollü içki tesiri altına seyreden Haspolat’ta sakin Alican ŞİMŞEK (E-21) yönetimindeki EJ 02 FZO plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun sağından dışarı çıkıp kaldırım üzerinde bulunan sedir aracına sağ ön kısmı ile çarptı.. Çarpmanın etkisiyle ile doğru savrulan EJ 02 FZO yine kaldırım üzerinde bulunan Telekomünikasyon Dairesi’ne ait telefon panosuna arka kısmı ile çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tutuklandı.