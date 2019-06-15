21 yaşındaki genç kız ölü bulundu

Küçük Kaymaklı’da, bugün saat 10.00 sıralarında, 21 yaşındaki Aya Saleh Muhammad Sabri evinde ölü olarak bulundu.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 10.00 sıralarında, Küçük Kaymaklı’da, Irak uyruklu 21 yaşındaki Aya Saleh Muhammad Sabri, Halil Topraklı Sokak üzerinde bulunan kalmakta olduğu daire içerisinde ölü olarak bulundu
Soruşturma devam ediyor.
Son Güncelleme: 15.06.2019 14:46
Allah kahretsin be! Neler oluyor! Her hafta bu be! Rum tarafında olsa yer yerinden oynar. Ne polis genel müdürü ne içişleri bakanı ne başsavcı yerinde kalamaz. Biz her şeyi ama her şeyi ruhsuz ve hissiz okuyup geçiyoruz. Bizim için beyin ölümü gerçekleşti desek, yeridir. Sadece çıkar, avanta, dedikodu gibi adi değerlerin sahipleriyiz... Lânet
Ne diyon lan dogru soz kendinden gectin run tarafindaki olaylari duymadin heralde bunca yildir devletin subayi cinayet isliyor devlet pesine bile dusmedi gocmen olduklarindan dolayi sen neyden bahsediyon kiz kendi basina evinde olu bulunmus devlet gorevlilerini koltuundan edecek herhangi bir sebep yok bu olayda