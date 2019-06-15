21 yaşındaki genç kız ölü bulundu

Küçük Kaymaklı’da, bugün saat 10.00 sıralarında, 21 yaşındaki Aya Saleh Muhammad Sabri evinde ölü olarak bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 10.00 sıralarında, Küçük Kaymaklı’da, Irak uyruklu 21 yaşındaki Aya Saleh Muhammad Sabri, Halil Topraklı Sokak üzerinde bulunan kalmakta olduğu daire içerisinde ölü olarak bulundu

Soruşturma devam ediyor.