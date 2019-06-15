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21 yaşındaki genç kız ölü bulundu

21 yaşındaki Aya Saleh Muhammad Sabri evinde ölü olarak bulundu.

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:08
21 yaşındaki genç kız ölü bulundu

Küçük Kaymaklı’da, bugün saat 10.00 sıralarında, 21 yaşındaki Aya Saleh Muhammad Sabri evinde ölü olarak bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 10.00 sıralarında, Küçük Kaymaklı’da, Irak uyruklu 21 yaşındaki Aya Saleh Muhammad Sabri, Halil Topraklı Sokak üzerinde bulunan kalmakta olduğu daire içerisinde ölü olarak bulundu

Soruşturma devam ediyor.

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Son Güncelleme: 15.06.2019 14:46
Anahtar Kelimeler:
Küçük KaymaklıKıbrısGündemHaberPolisVefatAya Saleh Muhammad Sabri
Yorumlar
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Doğru Söz 2019-06-15 13:19:29

Allah kahretsin be! Neler oluyor! Her hafta bu be! Rum tarafında olsa yer yerinden oynar. Ne polis genel müdürü ne içişleri bakanı ne başsavcı yerinde kalamaz. Biz her şeyi ama her şeyi ruhsuz ve hissiz okuyup geçiyoruz. Bizim için beyin ölümü gerçekleşti desek, yeridir. Sadece çıkar, avanta, dedikodu gibi adi değerlerin sahipleriyiz... Lânet

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Konusma lan 2019-06-15 14:12:19

Ne diyon lan dogru soz kendinden gectin run tarafindaki olaylari duymadin heralde bunca yildir devletin subayi cinayet isliyor devlet pesine bile dusmedi gocmen olduklarindan dolayi sen neyden bahsediyon kiz kendi basina evinde olu bulunmus devlet gorevlilerini koltuundan edecek herhangi bir sebep yok bu olayda

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