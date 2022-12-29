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21 yaşındaki genç yoğun bakımda

Çatalköy'de meydana gelen iş kazasında 21 yaşındaki Yusuf Karakuş yoğun bakıma alındı.

29 Aralık 2022 Perşembe 11:03
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21 yaşındaki genç yoğun bakımda



Polisten iş kazasıyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

28.12.2022 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Çatalköy’de, yapımı devam etmekte olan bir inşaat alanı içerisinde, Yusuf KARAKUŞ (E-21) duvarın düzlüğünü kontrol ettiği sırada, elinde tuttuğu yaklaşık 4.5 metre uzunluğundaki profil demirin, yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 29.12.2022 12:09
Anahtar Kelimeler:
Iş KazasıKKTCÇatalköyYusuf Karakuş
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