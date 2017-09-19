21 yaşındaki gence son görev

Lefkoşa Surlariçi bölgesinde önceki sabah meydana gelen motosiklet kazasında yaşamını yitiren 21 yaşındaki Ercan Mehmet Canbolat dün son yolculuğuna uğurlandı.



Beklenmedik vedasıyla sevenlerini yasa boğan Canbolat’ın cenaze töreninde gözyaşları dinmedi. Canbolat, bölgenin sevilen gençlerindendi. Ailesinin, “Bizi bırakıp da nasıl gidersin” diye feryat etmesi, herkesin yüreğini dağladı. Canbolat’ın cenazesi, dün İsmail Safa Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.