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21 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı

 Lefkoşa’da meydana gelen "Fuhuşa Teşvik, Cinsi Münasebette Bulundurma Niyeti ile Alıkoyma, Soygun, Şiddet Tehditi, Darp” suçları ile ilgili olarak tutuklana zanlı Blessing Agbonselohbor mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Ocak 2022 Cumartesi 14:48
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21 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
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(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen “Fahişelik Yaptırma, Fuhuşa Teşvik, Cinsi Münasebette Bulundurma Niyeti ile Alıkoyma, Soygun, Şiddet Tehditi, Darp” suçları ile ilgili olarak tutuklana zanlı Blessing Agbonselohbor mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı.

Ergüleç 2021 Ekim Ayı içerisinde Lefkoşa K.Kaymaklı adresinde aynı adreste sakin zanlı Blessing Agbonselohbor ev arkadaşı S.O.P (K-21 Öğrenci Nijerya)’yu Snapchat üzerinden tanımadığı erkeklerle cinsi münasebette bulundurmak niyetiyle bahse konu adreste alıkoyup, kabul etmemesi üzerine darp edip kendisini ve ailesini öldüreceği yönünde tehdit ettiğinin iddia edildiğini söyledi.

Polis akabinde zanlının, bahse konu uygulama üzerinden tanıştırdığı bir erkek şahısla Lefkoşa' da bir adreste adı edileni 84000 Nayra (Nijerya Parası) karşılığında fuhuş yapmasına teşvik edip,  adı edilene ait Nijerya pasaportunu, aşı kartını, kendisine ait evraklarını zorla alarak soygun suçunu işlediğinin iddia edildiği ve bu yönde bir tahkikat başlatıldığını mahkemeye aktardı.

Polis olayın bilgililerine & Ocak 2022 tarihinde geldiğini ve zanlının 7 Ocak tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu ayrıca zanlının yapmış olduğu beyanların teyit tekzip edileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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