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“21 yıldır bekleyen bu proje beni heyecanlandırıyor”

Bakan Amcaoğlu, Devlet Tiyatroları binasının bir an önce tamamlanması konusuna hassasiyetle değer vereceklerini söyledi

11 Aralık 2020 Cuma 13:30
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“21 yıldır bekleyen bu proje beni heyecanlandırıyor”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binasının yeniden hayat bulacağı projeye büyük önem verdiklerini açıkladı. Bakan Amcaoğlu dün Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binası ile ilgili ayrıntılı bilgi aldı ve inşaatı inceledi.

Bakan Amcaoğlu, özellikle Devlet Tiyatroları binasının bir an önce tamamlanması konusuna hassasiyetle değer vereceklerini söyledi.

27 Şubat 1999 tarihinde talihsiz bir yangınla kül olan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binasının karkas inşaatının  Ocak 2021’de tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Bakan Amcaoğlu, “Maliye Bakanı olarak, bu onurlu ve olmazsa olmaz kültürel projeye maddi kaynak sağlamak için yoğun çaba sarf etmiştim. 6 milyon TL’nin de ikinci etap çalışmasına ayrılmasını sağladım. Şimdi 21 yıldır bekleyen bu projenin tamamlanması aşamasında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak görev yapacak olmak beni gerçekten heyecanlandırıyor” dedi.

Bakan Amcaoğlu devlet tiyatroları binasının birçok hükümet döneminde programlarda yer aldığını ancak 21 yıldır bitirilemediğini söyledi.

Genelde sanatın, özelde tiyatronun bir devletin en önemli zenginliği olduğuna inandığını belirten Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, “bakanlık yöneticileri ve personeli ile tanıştıktan hemen sonra, ilk olarak tiyatromuzun binasının inşaatını görmek istedim” diye devam etti ve yerinde incelemelerde bulundu.

Bakan Amcaoğlu, “Benden önceki Bakan Sayın Nazım Çavuşoğlu, ilk hedefin bina, ikinci hedefin ise kadroları güçlenen tiyatrolar yaratmak olduğunu belirtmişti; biz de bu inançtayız” diye ekledi.

Son Güncelleme: 11.12.2020 14:38
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