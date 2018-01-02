212 promille 2 kişinin canına mal oldu!

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Yeni yılın ilk dakikalarında Girne-Güzelyurt anayolunda meydana gelen ölümlü kaza ülkede derin üzüntü yarattı.

Direksiyonu başına 212 promil alkollü geçen 32 yaşındaki Adnan Tokmak, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan İngiliz vatandaşı kadın June Knight ve KKTC vatandaşı olduğu öğrenilen Aziz Türkeseven’e çarptı.

Tokmak’ın yönetimindeki DZ 512 plakalı salon aracın çarpması sonucu metrelerce sürüklenen June Knight ve Aziz Türkseven ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldıkları esnada yolda yaşamlarını yitirdiler.

Knight ve Türkseven’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın hemen ardından tutuklanan Adnan Tokmak ise dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı Adnan Tokmak aleyhinde soruşturmanın yeni başladığını dikkate alarak, 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Ertepınar: Dikkatsiz ve alkollüydü

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube’de görevli polis çavuşu Adil Ertepınar, Adnan Tokmak’ın dün gece meydana gelen ölümlü kazanın ardından tutuklandığını anlattı.

Polis çavuşu Adil Ertepınar, kazanın Merit Otel kavşağı yakınlarında Girne-Güzelyurt anayolunda sabaha yakın 02.30 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Ertepınar, zanlı Tokmak’ın yönetimindeki DZ 512 plakalı araç ile Girne istikametine doğru 212 promil alkollü içki tesiri altında dikkatsizce seyrettiği sırada, yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan yaşları 30-40 arasında biri erkek biri kadın olmak üzere iki şahsın ölümüne neden olduğunu kaydetti.

Polis çavuşu, zanlı Tokmak’ın alkollü olduğuna dikkati çekti.

Hastaneye giderken öldüler

Kazanın hemen ardından olay yerine çağrılan ambulanslarla, hastaneye kaldırılan yaralıların yolda yaşamlarını kaybettiğini ifade eden Ertepınar, ilk etapta kazada ölenlerin kimliklerinin tespit edilemediğini, ilerleyen saatlerde erkek şahsın Aziz Türkseven’e ait olduğunu tespit ettiklerini kaydetti.

3 gün tutuklu kalacak

Soruşturmanın devam ettiğini, bölgedeki kamera görüntülerinin incelendiğine vurgu yapan Ertepınar, zanlı Adnan Tokmak’ın soruşturma amaçlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.

Akşam saatlerinde isimler netleşti

Yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, araç çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının İngiliz vatandaşı olduğu ve isminin June Knight ve erkek şahsın ise KKTC vatandaşı Aziz Türkseven olduğu kesinleşti.