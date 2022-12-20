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213 Promil alkollü çıktı!

Serdarlı-Çukurova Anayolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

20 Aralık 2022 Salı 15:13
431 Okunma
213 Promil alkollü çıktı!



Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

20.12.2022 tarihinde, saat 00:15 sıralarında, Serdarlı-Çukurova Anayolu’nun 1-2’inci kilometreleri arasında, Önder DÖVME(E-28) 213 mlgr. alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EE 748 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Şenay BAŞKAL(K-49) yönetimindeki JY 800 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle JY 800 plakalı araç, yolun solundan çıkıp elektrik direğine çarpmış ve ters dönüp durmuştur. Kaza sonucu her iki araç sürücüsü ve JY 800 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ayhan BAŞKAL(E-50), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler:
SerdarlıÇukurovaKazaYolAlkolPromilPolis
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