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215 SANDIĞA GÖRE YÜZDE 50.1 HAYIR, YÜZDE 49,9 EVET

KKTC’de bugün Anayasa değişikliği için yapılan halkoylamasında da sonuçlar açıklanıyor.

11 Ekim 2020 Pazar 19:51
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215 SANDIĞA GÖRE YÜZDE 50.1 HAYIR, YÜZDE 49,9 EVET

KKTC’de bugün Anayasa değişikliği için yapılan halkoylamasında da sonuçlar açıklanıyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 738 sandıktan 215’inin sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, seçmenlerin yüzde 50,1’i “hayır”; yüzde 49,9’u “evet” dedi.

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