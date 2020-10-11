215 SANDIĞA GÖRE YÜZDE 50.1 HAYIR, YÜZDE 49,9 EVET

KKTC’de bugün Anayasa değişikliği için yapılan halkoylamasında da sonuçlar açıklanıyor.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 738 sandıktan 215’inin sonuçlarını duyurdu.
Buna göre, seçmenlerin yüzde 50,1’i “hayır”; yüzde 49,9’u “evet” dedi.
KKTC’de bugün Anayasa değişikliği için yapılan halkoylamasında da sonuçlar açıklanıyor.
KKTC’de bugün Anayasa değişikliği için yapılan halkoylamasında da sonuçlar açıklanıyor.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 738 sandıktan 215’inin sonuçlarını duyurdu.
Buna göre, seçmenlerin yüzde 50,1’i “hayır”; yüzde 49,9’u “evet” dedi.