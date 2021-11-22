Künye
Kıbrıs 18
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu satıcıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu satıcıları mahkemeye çıkarıldı
Paketçi hastanelik oldu!
Paketçi hastanelik oldu!
Polisi darp edenler teminata bağladı
Polisi darp edenler teminata bağladı
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
45 bin TL'ye sahte pasaport
45 bin TL'ye sahte pasaport
banner107
Flaş Haber
Tavuğa yüzde 10 zam!
Kapat

218'i yerel, 289 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 29.995 test yapıldı, 218'i yerel, 289 pozitif vakaya rastlandı, 208 kişi taburcu edildi"

22 Kasım 2021 Pazartesi 18:49
1176 Okunma
218'i yerel, 289 pozitif vakaya rastlandı
banner108

Son 24 saatte yapılan test sayısı 29.995 olup, 218'i yerel 289 pozitif vakaya rastlanmış, 208 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 68 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 218  kişi ise yerel vakadır. 

98  kişi Lefkoşa, 60 kişi Girne, 39 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 9 kişi İskele, 5 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

22 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 29.995  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 289  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 68 

Yerel Vaka Sayısı: 218 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 208 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.950.366 

Toplam Vaka Sayısı: 26.586 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.827 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2665 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 84      

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2564  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 96  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 17  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 6955 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 472 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 739  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7273 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 84.513

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney'de 491 vaka tespit edildi!
Güney'de 491 vaka tespit edildi!
“Ziyaret amacımız seçimlere yönelik değildir”
“Ziyaret amacımız seçimlere yönelik değildir”
Gazimağusa'da 23 sivil toplum örgütü eylem birliği yaptı
Gazimağusa'da 23 sivil toplum örgütü eylem birliği yaptı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim