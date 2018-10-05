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21.Geleneksel Büyük Eko-Gün 14 Ekim Pazar günü yapılıyor

05 Ekim 2018 Cuma 13:31
21.Geleneksel Büyük Eko-Gün 14 Ekim Pazar günü yapılıyor

Büyükkonuk Büyük Eko-gün etkinliğinin 21’incisi 14 Ekim Pazar günü gerçekleştiriliyor.

Büyükkonuk Köy Meydanı’nda gün boyu devam edecek etkinlikte Kıbrıs kültürüne dair birçok ürün halkın beğenisine sunulacak

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu düzenlediği basın toplantısı ile ayrıntıları paylaştı.

Sennaroğlu, “Çok organize bir çalışma yaptık.Bu çalışma hem ekonomik sıkıntılar içinde olan bilhassa Karpaz insanının gelirine bir artı kazandıracak,  hem de Kıbrıs kültürünün ne olduğunu aktarabileceğimiz büyük bir etkinlik olacak. 14 Ekim’de Büyükkonuk meydanında  kurulacak standlarla etkinlik tamamen Kıbrıs tütecek” dedi. Sennaroğlu, amaçlarının gelecek kuşaklara Kıbrıs’ın ne olduğunu anlatmak olduğunu da belirtti.

Halkı etkinliğe davet eden Sennaroğlu, “bu bir emek festivalidir, sizi Pazar gününü doya doya geçirmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyük Eko-Gün’e katkı koyan Kuzey Kıbrıs Turkcell Müdürü Harun Maden, SlowFood Komi Kebir Başkanı Gülay Komili ile Büyükkonuk Eko Turizm Derneği başkanı Kıymet Alibey de toplantıda söz alarak, büyük emeklerle hazırlanan eko güne tüm halkı davet etti.

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Anahtar Kelimeler:
Büyük Eko-Gün
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