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22. Balkan Tıp Günleri Toplantıları Girne’de

22. Balkan Tıp Günleri toplantıları 26- 29 Eylül tarihleri arasında Girne’de gerçekleştirilecek.

25 Eylül 2019 Çarşamba 11:07
22. Balkan Tıp Günleri Toplantıları Girne’de

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, 22. Balkan Tıp Günleri toplantıları 26- 29 Eylül tarihleri arasında Girne’de gerçekleştirilecek.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balkan Tıp Birliği tarafından düzenlenen Tıp Günleri etkinliğinde KKTC’yi Kıbrıs Türk Balkan Tıp Birliği Derneği temsil edecek.

Etkinliğin açılış resepsiyonu yarın saat 19:30’da Bedesten’de Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tarafından düzenlenecek.

Balkan ülkelerinden temsilcileri, hekimler ve protokolün davetli olduğu resepsiyonda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının konseri de yer alacak.

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Anahtar Kelimeler:
BalkanTıpGünleriGirneHaberKıbrıs
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