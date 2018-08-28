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22 bin sterlinlik Rolex’ini otel odasında unuttu

Çatalköy’de lüks bir otel odasında unutulan, altın kaplama Rolex kol saatini çalmakla suçlanan temizlikçi kadın aleyhindeki soruşturma devam ediyor

28 Ağustos 2018 Salı 11:57
22 bin sterlinlik Rolex’ini otel odasında unuttu

Havadis'ten Devrim Demir’in haberine göre, Tatil için bayramda ülkeye giriş yapan ve Çatalköy’de lüks bir otelde 22 bin sterlin değerindeki altın kaplamalı kol saatini kaptıran A.A.’nın şikâyeti üzerine başlatılan hırsızlık soruşturmasında tutuklanan 40 yaşındaki Havva Üstün aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

“İkametgâhtan sirkat” suçundan tutuklanan zanlı Üstün, dün ek süre talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlı aleyhindeki iddiaların araştırılması için Üstün’ün 2 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Görüntüler inceleniyor

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yalgı Döşenci, zanlı Havva Üstün’ün “İkametgâhtan sirkat” suçundan tutuklandığını ve aleyhinde 26 Ağustos tarihinde 1 gün tutukluluk emri alındığını kaydetti.

Döşenci, A.A.’nın kalmakta olduğu 1424 no’lu otelin odasında muhafaza ettiği 22 bin sterlin değerindeki kol saatinin çalındığını polise bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldığını kaydetti.

İncelenen kamera görüntülerinde, A.A.’nın 10.25 sıralarında çalınan saatin kolunda takılı odadan çıktığını, 11.52’de kolunda saatle odaya yeniden giriş yaptığını, saat 13.10 sıralarında ise odadan saatsiz çıkış yaptığını tespit ettiklerini ifade eden Döşenci, zanlının ise 13.35’te temizlik için odaya giriş yaptığını kaydetti.

Saat ortada yok

Döşenci, şikayetçi A.A.’nın 15.40’ta yeniden odaya dönüş yaptığını, ve saatinin çalındığını fark etmesi üzerine 17.00 sıralarında polise bilgi verildiğini söyledi.

İncelenen kamera görüntülerinde müştekinin odasına, zanlıdan başka birinin girip çıkmadığını kaydeden Döşenci, zanlının evinde mahkeme emri ile arama yapıldığını ve saatin bulunmadığını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken birçok ifade ve incelenecek kamer görüntülerinin olduğunu söyleyen Döşenci, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğini söyleyerek 2 gün daha tutukluluk talebinde bulundu.

Havadis Gazetesi

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RolexOtelOdaÇatalköyHırsızlıkSoruşturmaPolisGündemKıbrıs
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vatandaş 2018-08-28 12:02:58

yazık kesinleşmemiş suçlardan insanları bu şekilde ifşa edilmesi hiç hoş değil

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nihan 2018-08-28 12:12:18

bu kadının resmini bu sekilde desifre etmenin ne alemi var. gidin katillerin tecavuzculeri cekip on sayfaya koyun... kadın daha zanlı... hırsızlıkta suc ama bu sekilde sergileyince habercilik mi yapılmış olur.

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kumrettnn 2018-08-28 12:32:54

22000 liralık saati almak için çok mu uğraştın. Otel odasına saati nasıl bırakarak gidersiniz.

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