Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94883
ALTIN
237.109
DOLAR
6.1307
STERLİN
8.0356
EURO
7.0588
NASA'dan Uyarı: Uzay Çağının Rekor Soğuklarına Hazır Olun
NASA'dan Uyarı
Instagram değişti! İşte yeni gelen özellik
Instagram değişti!
Nokia 7.1 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Nokia 7.1 tanıtıldı! İşte özellikleri...
Gök bilimciler Güneş Sistemi dışında uydu keşfetti
Güneş Sistemi dışında uydu keşfedildi
Facebook'a veri ihlali soruşturması
Facebook'a veri ihlali soruşturması

22 Eğitmen hemşire sertifikalarını aldı

Koruyucu sağlık hizmetleri alanında hizmet veren eğitmen hemşireler sertifikalarını aldı. 

06 Ekim 2018 Cumartesi 15:08
22 Eğitmen hemşire sertifikalarını aldı

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen hemşireler için eğitmen programına katılan ve eğitimi başarıyla tamamlayan 22 hemşireye, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde düzenlenen törenle sertifikaları verildi. 

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sertifika törenine Sağlık Bakanı Filiz Besim ve Bakanlık Müdürü Ceyhun Birinci de katıldı. 

BAHÇECİ: “GURUR DUYDUK”

Uzman Hemşire Mine Bahçeci, törende yaptığı konuşmada, programın hemşirelerin alanlarında verdikleri hizmette daha etkin ve verimli olabilmeleri için hazırlandığını söyledi. 

Bahçeci, program çerçevesinde katılımcı hemşirelerin yerinde ve kaliteli sağlık hizmeti verebilmeleri adına eğitici yönlerinin güçlendirildiğini kaydetti. Bahçeci, “Her grup için 45 saatlik eğitimler verildi. Yoğun bir eğitim ve teorik bilgi verilmesi sonrasında, yazılı sınava giren hemşirelerimiz, poster de sundular ve belli bir yeterliliğe ulaşarak sertifika almaya hak kazandılar. Hepsi için ayrı ayrı gurur duyuyoruz” dedi. 

ÇOBAN: “MESLEĞİN İLERİYE TAŞINMASI ADINA ÇOK ÖNEMLİ”

Emekli Hemşirelik Hizmetleri Uzmanı İsmet Çoban da yaptığı konuşmada, dünyadaki sağlık anlayışının; bireyleri, aileleri ve toplum sağlığını koruyan ve gelişen bir yaklaşımı öngördüğünü dile getirdi. 



BESİM: “SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLÜ ORDUSU, KORUYANLAR OLMALI”

Sağlık Bakanı Filiz Besim ise, eğitici programının acil bir gereklilik olduğu bilinciyle hazırlandığını söyledi. 

Besim, bugün hastanelerin, bilinçsiz ve sağlıktan uzak kişilerin hasta bakıcılığı gerçeğiyle yüz yüze kaldığına dikkat çekerek, bunun nedeninin de hemşire eksikliği olduğunu ifade etti. 

Besim, sağlık sisteminin güçlü ordusunun koruyanlar olması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmek zorundayız. Sağlıkta çok güzel şeyler yapabilirsiniz ama toplumu hastalıklardan korumayı başaramıyorsanız, yaptıklarınızın bir anlamı kalmaz. 

Gelecek nesilleri de ancak başarılı koruyucu sağlık hizmetleri ile koruyabiliriz. Koruyucu sağlık hizmetlerini yaymak da ancak eğitimle olur. Şimdi hemşirelerimiz, hastanelerde, sağlık merkezlerinde halkımızı eğitecek. Onlara hastalıklardan nasıl korunacaklarını anlatacak. Bu anlamda hemşirelerin aldığı bu eğitim çok önemlidir. 

Bugün dünyada ülkeler, en büyük bütçelerini korucu sağlık hizmetlerine ayırıyorlar. Biliyorlar ki ancak korursak sağlık sisteminde başarı gelecektir.”

“20 EKİM’E KADAR HASTA BAKICILAR İÇİN BAŞVURU KABUL EDİLECEK”

Besim, sırada hasta bakıcıların eğitilmesinin bulunduğunu da hatırlatarak, 20 Ekim’e kadar başvuru kabul edileceğini belirtti. 

Bakan Besim, hasta bakıcılık eğitimlerinin 1 Kasım’da başlayacağını da açıkladı ve “Hasta bakıcılık eğitimi ile güçlü, eğitimli ve donanımlı insanlar yetiştirilecek. Yaşlı Bakım Evi Tüzüğü ile artık insanlarımı bilgisiz insanların bakmasına izin vermeyeceğiz. İşte tüm bu gerçekler ve çalışmalar ışığında 45 saatlik eğitim çok önemlidir” dedi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı BesimFiliz BesimHemşirelerEğitimHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Her Daim Dostlar, Çanakkale Göletinde Kuş Gözlemi Yaptı
Her Daim Dostlar, Çanakkale Göletinde Kuş Gözlemi Yaptı
Mehmetçik’te Ziva Fest yapıldı
Mehmetçik’te Ziva Fest yapıldı
Erhürman: Daha fazla üreteceğiz
Erhürman: Daha fazla üreteceğiz

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim